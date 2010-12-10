Экс-глава райгосадминистрации получил 9 лет за взятку в 800 тысяч

В Житомирской области к 9 годам лишения свободы приговорен бывший глава районной государственной администрации за взяточничество.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на начальника отдела поддержки государственного обвинения в судах прокуратуры Татьяну МАГАЛЕЦКУЮ.

По ее словам, такое решение принято на днях Апелляционным судом Житомирской области.

Т.МАГАЛЕЦКАЯ напомнила, что этот председатель РГА летом 2007 года получил взятку за содействие в решении вопроса относительно получения в собственность земельных участков площадью 10 га. Размер полученной взятки составлял более 800 тыс. грн.

Суд также лишил экс-председателя РГА права занимать должности, связанные с выполнением организационно предписывающих обязанностей в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года, и принял решение о конфискации всего принадлежащего ему имущества.