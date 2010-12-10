Нравится ли украинцам деятельность Януковича (опрос)

На сегодняшний день почти 40% украинцев не поддерживают деятельность Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 18 по 22 ноября 2010 года.

Согласно опросу, в ноябре, по сравнению с октябрем, увеличилась часть тех, кто не поддерживает деятельность Президента Украины, Верховной Рады и правительства. Часть тех, кто не поддерживает деятельность Президента, увеличилась с 34,8% в октябре до 39,3% в ноябре. При этом часть тех, кто полностью поддерживает его деятельность, осталась неизменной (соответственно 20,8% и 20,4%). Часть тех, кто не поддерживает деятельность Верховной Рады Украины, увеличилась с 44,3% в октябре до 50,1% в ноябре (при этом несколько увеличилась также – с 8,1% до 11,0% – полная поддержка ее действий). Часть тех, кто не поддерживает деятельность правительства Украины, увеличилась с 38,6% в октябре до 44,9% в ноябре. Часть тех, кто полностью поддерживает правительственную деятельность, статистически значимо не изменилась (соответственно 14,0% и 13,2%).

Жители Южного и Восточного регионов чаще, чем жители Западного и Центрального регионов, выражают поддержку деятельности органов власти.

При этом, уровень оптимизма граждан относительно развития событий в Украине продолжал снижаться, по сравнению с первой половиной 2010 года. Так, только 20,4% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, и 53,9% - в неправильном (в мае 2010 года эти показатели составляли соответственно 42,7% и 32,6%). Чаще всего считают, что события развиваются в неправильном направлении, жители Западного региона (63,8%), реже всего – жители Юга страны (42,3%).

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 18 по 22 ноября 2010 года. Был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как стратифицированная, многоуровневая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос проводился в 132 населенных пунктах (из них 79 городских и 53 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.