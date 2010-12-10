Завтра на Майдане откроют парк развлечений и каток
13:50, 10 декабря 2010Общество
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12 аттракционов и 10 детских площадок
Завтра, 11 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве открывается бесплатный парк развлечений и ледовый каток.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Торжественное открытие состоится в 17.00.
Как отмечают в мэрии, парк развлечений для маленьких киевлян и гостей столицы на центральной площади столицы с 12 аттракционами и 10 детскими площадками будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00 на протяжении всех новогодних и рождественских праздников - до 19 января 2011 года.
Режим работы катка: с 08.00 до 22.00 (ежедневно).
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