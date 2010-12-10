Завтра на Майдане откроют парк развлечений и каток

Завтра, 11 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве открывается бесплатный парк развлечений и ледовый каток.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Торжественное открытие состоится в 17.00.

Как отмечают в мэрии, парк развлечений для маленьких киевлян и гостей столицы на центральной площади столицы с 12 аттракционами и 10 детскими площадками будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00 на протяжении всех новогодних и рождественских праздников - до 19 января 2011 года.

Режим работы катка: с 08.00 до 22.00 (ежедневно).