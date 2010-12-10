Издана история ОУН 1929-1939 годов

Во Львове презентована книга Николая ПОСИВНИЧА «Военно-политическая деятельность ОУН в 1929-1939 годах» о деятельности украинских националистов в довоенное десятилетие.

Об этом УНИАН сообщили в Центре исследований освободительного движения.

Эта книга издана в ноябре 2010 года Центром исследований освободительного движения и Институтом украиноведения им. И.Крипякевича НАН Украины.

Монография посвящена военно-политической деятельности ОУН в 1929-1939 годах, формированию военной доктрины и геополитической стратегии украинского освободительного движения. В исследовании проанализированы развитие структуры, подготовка военно-политических кадров и деятельность ОУН в Украине и в эмиграции. Также детально отражены участие националистов в создании государства в Карпатской Украине, создание Карпатской Сечи, их деятельность накануне и в начале Второй мировой войны.

Описывая замысел создания книги, ее автор, кандидат исторических наук М.ПОСИВНИЧ отметил, что ставил перед собой цель максимально шире осветить различные аспекты военно-политической деятельности украинских националистов в довоенное десятилетие. “А наличие большого количества биограмм в монографии позволяет проследить происхождение большинства членов ОУН, их образование, возраст, социальный статус и в целом жизненный путь, чтобы лучше понять, кто был лица украинского освободительного движения”, - сказал он.

Высокую оценку презентованному изданию дал и.о. директора Институт украиноведения им. И.Крипякевича НАН Украины Николай ЛИТВИН. Он подчеркнул актуальность исследования из-за фактического отсутствия в историографии синтетического труда на данную тематику.

Научный сотрудник этого же института Александра СТАСЮК отметила, что данная монография является хорошим примером обобщающего издания, потребность в котором давно назревала. Вместе с тем она подчеркнула, что по этому примеру необходимо создать труды по истории Украинской военной организации и Украинской повстанческой армии.