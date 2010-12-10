По делу отравления Ющенко впервые допросили Сацюка

По делу об отравлении бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО впервые был допрошен бывший первый заместитель главы СБУ Владимир САЦЮК.

Об этом в интервью газете «Сегодня» (№276 (3700) от 10 декабря) заявил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Но если говорить о чем-то новом в этом деле - на днях мы допросили в Москве бывшего первого зампреда СБУ Владимира САЦЮКА, на чьей даче 5 сентября 2004 года, как уже не раз сообщалось, и состоялся тот ужин, в ходе которого ЮЩЕНКО якобы и был отравлен. Официально САЦЮКА в присутствии наших представителей и по нашему поручению допрашивали следователи Генпрокуратуры России. Он дал показания. Какие - пока говорить не могу. Но это был его первый допрос в рамках дела по отравлению ЮЩЕНКО. Ранее он нами не допрашивался», - сказал он.

По словам В.ПШОНКИ, В.САЦЮК допрашивался в качестве свидетеля, поскольку у него и не было другого процессуального статуса - ни подозреваемым, ни обвиняемым по этому уголовному делу он не был и в розыск не объявлялся.

Генпрокурор отметил, что В.САЦЮК опять выдвигал версию, что отравления В.ЮЩЕНКА не было. «Эта версия идентична той, какую он выдвинул и сейчас. Но уточнил ряд эпизодов и обстоятельств, очень важных для следствия, которыми ранее мы не располагали», - сказал он.

В то же время, подчеркнул В.ПШОНКА, чтобы окончательно во всем разобраться, нужны повторные образцы крови В.ЮЩЕНКО. «Но их нет. А ведь в процессе предыдущего отбора, хранения и транспортировки результатов анализов был допущен ряд нарушений. Например, пробирки с образцами не были должным образом опечатаны, что, в свою очередь, не исключало доступа к ним посторонних. Были и другие вопросы. К сожалению, они открыты и сегодня», - сказал он.