В WikiLeаks засветился украинский миллиардер

Джулиан Ассанж выложил на свой сайт WikiLeaks очередную порцию документов. В нее попал и украинский бизнес, точнее, его активы: речь идет о документах под грифом «Совершенно секретно», попавших в Сеть из американского Госдепа. Об этом пишет « КП в Украине

В докладной записке, составленной для пользования руководством США, содержится информация о природных ресурсах, инфраструктурных объектах, транспортном потенциале стран мира, которые могут быть полезны для Штатов. Собирать данные поручили лично американским послам в странах пребывания, причем дипломатам настоятельно не рекомендовалось консультироваться с правительствами государств.

«Требуется информация о тех ресурсах и объектах, потеря которых может критично сказаться на здоровье населения, экономической безопасности, и/или национальной безопасности Соединенных Штатов, - объясняется в записке. - Рапорта необходимо подать к марту 2009 года».

Послы прекрасно справились со своей работой. Теперь каждое правительство в каждой стране мира может знать, какую именно отрасль экономики или какой именно объект интересует Госдеп США в его государстве. Например, китайцы точно знают, что в сферу интересов Штатов попадает кабель телефонной связи между Китаем и самими Штатами, а одна из немецких компаний разрабатывает химикаты, без которых Вашингтон не сможет обходиться.

В отношении Украины Вашингтон ограничился скромным упоминанием химической и ферросплавной промышленности, а также металлургии без упоминания отдельных заводов.

Интересно и то, что в докладной записке «между строк» упоминаются конкретные активы по добыче высококачественной марганцевой руды, «находящиеся в Западной Австралии». Речь идет о гигантском руднике Woodie Woodie, принадлежащем компании Consolidated Minerals украинского миллиардера Геннадия Боголюбова. По некоторым данным, австралийская руда из этого месторождения является лучшей в мире, что позволяет использовать ее при производстве высокотехнологичного оборудования и в металлургической промышленности.

***Геннадий Боголюбов родился в Днепродзержинске. Окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт. Свой бизнес начинал с торговли компьютерной техникой, а в 1992 году стал одним из основателей «ПриватБанка».

По данным журнала «Фокус», весной этого года его состояние превысило 2,7 миллиарда долларов, а сам Геннадий Боголюбов находится на 4 месте в списке богатейших людей Украины. Его состояние оценили и за рубежом: в 2008 году Боголюбов занял 260 место в списке самых богатых людей планеты, составляемом журналом «Forbes».