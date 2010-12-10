Янукович издал указ об укреплении демократии

Президент Украины Виктор Янукович своим Указом утвердил Положение о Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права, а также ее персональный состав.

Указ, Положение и список членов Комиссии размещены на официальном президентском сайте.

Указанная комиссия, согласно Положению, является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины, а ее основные задачи заключаются в:

- подготовке предложений по принятию мер для завершения выполнения Украиной обязательств, следующих из ее членства в Совете Европы, определенных Заключением Парламентской ассамблеи Совета Европы №190 (1995), с учетом положений резолюций Парламентской ассамблеи Совета Европы об Украине, в частности Резолюции 1755 (2010);

- содействии налаживанию тесного сотрудничества между Украиной и Европейской Комиссией "За демократию через право" (Венецианская Комиссия), подготовке предложений по учету ее выводов и рекомендаций;

- подготовке предложений о достижении соответствия положений Конституции Украины европейским стандартам и ценностям на основе рекомендаций Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия);

- осуществлении анализа нормативно-правовых актов и мониторинга эффективности реализации таких актов с целью приведения их в соответствие с европейскими нормами и стандартами, требованиями политической составляющей Копенгагенских критериев 1993 года по приобретению членства Украины в Европейском Союзе, а также в подготовке предложений по совершенствованию законодательства Украины;

- подготовке справочных материалов, касающихся вопросов соответствия правовой системы Украины требованиям политической составляющей Копенгагенских критериев 1993 года, выполнения соответствующих положений Плана действий "Украина - Европейский Союз", принятия мер по освещению работы над выполнением этого Плана в средствах массовой информации.

Председателем Комиссии (с пометкой "по согласию") записан народный депутат Сергей Головатый. Председатель Комиссии по должности является членом Украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

Всего в комиссии 21 член - все юристы, в частности на руководящих должностях в учебных заведениях, юридических фирмах и общественных объединениях. Правда, 19 из них помечены "по согласию".