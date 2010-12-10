Партия "За Украину!" требует прекратить преследование УПЦ-КП

Партия «За Украину!» требует прекратить преследование Украинской православной церкви Киевского патриархата.

“Притеснения Украинской православной церкви Киевского патриархата свидетельствуют, что в Украине грубо попирается основополагающее право человека – свобода вероисповедания”, говорится в переданном агентству УНИАН заявлении партии.

«Все это происходит на фоне полного содействия деятельности только УПЦ Московского патриархата, выделение бюджетных средств для этой церкви, визиты московского Патриарха КИРИЛЛА, которому властью за бюджетные средства создаются все условия для пребывания в Украине, обеспечивается охрана и т.п.», - говорится в заявлении.

«Репрессии против Украинской православной церкви Киевского патриархата напоминают уничтожение Церкви в 30-х годах коммунистами», – отмечается в заявлении.

Партия «За Украину!» требует от власти придерживаться главных принципов свободы вероисповедания и прекратить рейдерские атаки на УПЦ КП.

“Главной задачей власти является возобновление межконфессионального диалога и создание единой поместной церкви, а не провокация межконфессиональной вражды”, - констатируют авторы заявления.

Как сообщал УНИАН, Украинская православная церковь Киевского патриархата заявляет о рейдерской атаке на ее приход в с. Каменка Тельмановского района Донецкой области.

Как говорится в заявлении пресс-центра Киевской патриархии, 6 декабря “приход Вознесения Господнего в с. Каменка Тельмановского района Донецкой области претерпел рейдерскую атаку. В этот день богатые бизнесмены из Донецка А.КОРЮК и Н.МАЛТОПАР вместе с представителями Московского патриархата – настоятелем храма этой конфессии в пгт Тельманово и другими пытались провести незаконное «собрание жителей села», целью которого должно было быть оформление документов на перевод общины Вознесенского храма в юрисдикцию Московского патриархата”.