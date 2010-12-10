Непрерывное бизнес-образование должно начинаться с пятилетнего возраста

Управление образования и науки Донецкой областной государственной администрации, а также творческие педагогические коллективы области выступают с инициативой внедрения в курс школьного образования новой региональной целевой программы «Непрерывное бизнес-образование школьников Донецкой области».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что целью Программы является развитие в Донецкой области эффективной системы непрерывного бизнес-образования школьников и успешная интеграция выпускников в общество в условиях растущих социальных и информационных нагрузок.

Программа предусматривает обучение детей с 5 до 17 лет и направлена на формирование бизнес-знаний, развитие активной, самостоятельной, инициативной личности, которая может легко приспособиться к меняющимся условиям жизни, быстро учиться и видеть перспективные направления для самореализации в бизнес-среде.