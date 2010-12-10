Треть квартир в Киеве покупают от 100 до 200 тыс. долл.

В Киеве уровень капиталовложений в недвижимость в ноябре т.г. уменьшился на 4,6% по сравнению с октябрем т.г. и составил 49,5 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости «Благовест».

Согласно сообщению, наибольшее количество сделок было заключено в сегменте до 100 тыс. долл. – 52% от общего количества, что на 11,7% меньше, чем в октябре. Данный сегмент представлен преимущественно однокомнатными квартирами (73% сделок), двухкомнатными квартирами (доля 20%) площадью 44-81 кв. м на Борщаговке, Позняках, Троещине, Харьковском массиве, а также трехкомнатными квартирами (доля 7%) на Виноградаре, Троещине, Чоколовке, ул. Ванды Василевской.

При этом сделки в ценовой категории 100-200 тыс. долл. в ноябре составили 35% от общего числа сделок, что на 12% больше показателей октября. Этот сегмент был представлен двухкомнатными (40%) квартирами площадью 54-91 кв. м на Печерске, Осокорках и Позняках, трехкомнатными (28%) квартирами площадью 57-117 кв. м на Оболони, Русановке, Позняках, Левобережном массиве, Отрадном м Печерске, четырехкомнатными квартирами площадью 118-142 кв. м преимущественно в новых домах на массивах Осокорки и Позняки, а также однокомнатными квартирами.

Вместе с тем в ценовом сегменте 200-300 тыс. долл. было заключено 8% сделок. Здесь доминируют трехкомнатные квартиры (доля 70%) площадью 65-110 кв. м на Оболони, в Голосеевском и Шевченковском (центр) районах, двухкомнатные квартиры площадью 74-85 кв. м в центре столицы, а также четырехкомнатные апартаменты (97-156 кв. м) на Лукьяновке, Голосеево и в центральных районах.

По данным компании, диапазон 300-500 тыс. долл. представлен преимущественно трехкомнатными (доля 80%) квартирами площадью 117-154 кв. м и четырехкомнатными квартирами в новых домах Печерского, Шевченковского (центр) и Оболонского районов. В ноябре данная ценовая категория составила 2,5% от общего количества капиталовложений в недвижимость.

В наиболее дорогом сегменте стоимостью свыше 500 тыс. долл., который занимает долю 2,5% от общего количества сделок за ноябрь, представлены двух-, трех- и многокомнатные (147-249 кв. м) квартиры на Липках, Печерске (центр) и Оболонских Липках, а также нежилые помещения в центральных районах под офисы и представительства компаний.