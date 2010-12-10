На "Днепровско-Деснянское междуречье" выделено 100 тысяч

В Черниговской области выделены почти 100 тыс. грн. на разработку проекта национального природного парка "Днепровско-Деснянское междуречье".

Как сообщили УНИАН в Государственном управлении охраны окружающей природной среды в Черниговской области, национальный природный парк "Днепровско-Деснянское междуречье" планируется создать на базе существующего регионального ландшафтного парка "Междуреченский", расположенного на территории Козелецкого района.

Средства на разработку проекта создания парка выделены из областного фонда охраны окружающей природной среды.

Кроме того, в управлении рассматривается возможность создания на территории 3 районов Черниговской области регионального ландшафтного парка "Казацкий", который ориентировочно будет занимать площадь 10 тыс. га.

В целом природно-заповедный фонд Черниговской области на начало декабря насчитывает 656 объектов общей площадью 253,2 тыс. га, что составляет 7,6% площади области (средний процент заповедности по Украине - 5,1%).