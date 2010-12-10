Минюст продумал, что делать с мигрантами

Правительство представит на рассмотрение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА предложения относительно содержания Концепции государственной миграционной политики и будет рекомендовать утвердить ее президентским указом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ отмечает, что 8 декабря на заседании правительства была поддержана Концепция государственной миграционной политики Украины. По его словам, положения этой концепции будут служить определенной «дорожной картой» для государственных органов, в частности, при разработке и принятии законов и других нормативно-правовых актов.

Он отметил, что утверждение концепции позволит согласовать деятельность государственных органов в соответствии с концептуальным документом.

В сообщении отмечается, что концепция должна предусмотреть внедрение на законодательном уровне механизма дополнительной и временной защиты иностранцев и лиц без гражданства.

Также предложено предусмотреть определение квот иммиграции, обоснованных с учетом текущей и перспективной демографической ситуации и ситуации, сложившейся на рынке труда.

Концепцией также должны быть предусмотрены шаги, направленные на борьбу с проявлениями расизма и ксенофобии, противодействие торговле людьми и обеспечение защиты граждан Украины за рубежом, а также иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на территории Украины и стали жертвами торговли людьми.

Проект концепции содержит также задачу по созданию благоприятных условий для возвращения в Украину ее граждан, которые постоянно проживают на территории других государств, и уменьшению в стране эмиграционных потоков.