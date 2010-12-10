Пришло время сократить площадь зон, пострадавших от аварии на ЧАЭС

Национальная комиссия радиационной защиты Украины (НКРЗУ) при Верховной Раде Украины намерена провести исследование радиационного загрязнения территорий, имеющих статус зон, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, с целью их сокращения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе круглого стола на тему «Социально-экономическое развитие территорий, пострадавших в следствие аварии на ЧАЭС» заявил председатель НКРЗУ, народный депутат Украины Владимир СКУБЕНКО.

По его словам, замеры радиационного загрязнения будут проводиться в рамках выполнения Указа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «О мероприятиях, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы» от 11 октября этого года.

«Пока речь не идет о выведении населенных пунктов из зон радиационного загрязнения. Мы говорим только о том, что по ряду населенных пунктов уже были проведены исследования, которые показали, что степень загрязнения в них не соответствует тому уровню, по которому они были занесены в 4-ю зону загрязнения», - отметил В.СКУБЕНКО.

Он так же подчеркнул, что речь не идет об уменьшении каких-то выплат или льгот, которые получают сегодня люди, проживающие в этих зонах. «Да, есть 1-я зона загрязнения, которая подлежала обязательному отселению, но даже там сегодня строятся новые объекты по переработке ядерных отходов. 25 лет мы работали над ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, но сегодня пришло время что-то строить, строить в 4-й зоне, наименее загрязненной после аварии, пришло время оздоравливать территории. Государство должно стимулировать развитие зон социальными и промышленными проектами. Для того, чтобы эта зона постепенно, как шагреневая кожа, сжималась и там начинала возрождаться жизнь», - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2008 года министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА заявил, что значительное количество населенных пунктов, которые находятся в чернобыльской зоне радиоактивного загрязнения, стали менее опасными для жизни.

«В 2007 году в этих областях Министерство по чрезвычайным ситуациям осуществило дозиметрическую паспортизацию 2163 населенных пунктов, 332 из которых уже сегодня можно выводить из категории радиоактивно загрязненных, а 431 - переводить в более низкую категорию», - сообщил министр.

Справка УНИАН. Согласно закону Украины «О правовом режиме территорий, которые подверглись радиационному загрязнению в следствие Чернобыльской катастрофы», принятому в 1991 году, зоны радиоактивного загрязнения разделены на четыре типа. 1-я зона отчуждения – это территория, из которой проведена эвакуация население в 1986 году; 2-я зона безусловного (обязательного) отселения - это территория, которая испытала интенсивное загрязнение долгоживущими радионуклидами. 3-я зона - зона гарантированного добровольного отселения – это территория с плотностью загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами цезия, стронция или плутония, где расчетная эффективная эквивалентная доза облучения человека может превысить 0,1 бэр за год сверх дозы, которую он получала в доаварийный период. 4-я зона усиленного радиоэкологического контроля – это территория с плотностью загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами цезия, стронция или плутония, при условии, что расчетная эффективная эквивалентная доза облучения человека превышает 0,05 бэр за год сверх дозы, которую он получала в доаварийный период.