Около 200 украинцев не могут вылететь из Франкфурта в Киев

В немецком аэропорту "Франкфурт" сейчас находятся от 150 до 200 граждан Украины, которые не могут вылететь в Киев из-за отмены рейсов авиакомпанией "Люфтганза".

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне, рейсы упомянутой авиакомпании в Киев отменен на неопределенный период.

При этом, по данным консульского учреждения, авиакомпания "Люфтганза" отказывается направлять украинских граждан на рейсы других иностранных авиакомпаний, которые обеспечивают воздушное сообщение с Киевом, в частности МАУ.

"С целью урегулирования ситуации с украинскими туристами, МИД направил официальное обращение представительству авиакомпании "Люфтганза" в Украине с просьбой в срочном порядке оказать содействие в возвращении наших соотечественников на Родину", - говорится в сообщении МИД.

Как передает Би-би-си, в Европе продолжается транспортный хаос из-за сильных снегопадов и холодов. В аэропорту Франкфурта отменена четверть рейсов. Пассажиры, не имеющие возможность улететь, вынуждены ночевать в залах ожидания и даже на ленте для багажа.