Пшонка между прочим поведал, что арестованы два прокурора

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА поручил подчиненным прокурорам до конца года провести проверку соблюдения законодательства о запрещении игорного бизнеса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, представляя нового прокурора Киевской области Михаила ВИТЯЗЯ.

«Игорный бизнес вышел из подполья и процветает, а правоохранительные органы иногда его «крышуют»… Позавчера я провел совещание и обязал провести комплексные проверки по всей Украине, и до конца года решить этот вопрос», - сказал В.ПШОНКА. При этом он отметил, что «на прошлой неделе за покрытие незаконной деятельности игорных заведений были арестованы два прокурора».