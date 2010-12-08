В Киеве замерзших бомжей будут подбирать социальные патрули
Три бригады на весь город
В Киеве с 1 декабря 2010 года до 1 апреля 2011 г. будет проводиться социальное патрулирование для помощи бездомным гражданам.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение мэрии.
Так, во исполнение распоряжения КГГА «Об организации в г. Киеве социального патрулирования в зимний период 2010-2011 годов» на базе Дома социальной опеки образован городской оперативный штаб помощи бездомным гражданам.
По информации Главного управления труда и социальной защиты населения КГГА, социальное патрулирование будут обеспечивать три мобильных бригады, в состав которых входят социальные работники, водители и повара с привлечением представителей социальных служб для молодежи, волонтеров, представителей общественных и благотворительных организаций.
При Доме социальной опеки и районных территориальных центрах социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан будет работать 9 пунктов раздачи еды и одежды. Создан банк одежды и обуви.
Во исполнение распоряжения КГГА при районных в г. Киеве государственных администрациях отдельно образованы рабочие штабы помощи бездомным и беспризорным гражданам в осенне-зимний период с привлечением представителей органов здравоохранения, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и, на добровольных началах, Общества Красного Креста, общественных организаций.
Согласно действующему законодательству, в лечебно-профилактических заведениях Киева обеспечен беспрепятственный доступ бездомных граждан к медицинскому обследованию и лечению. Подавляющее большинство лиц без определенного местожительства госпитализируются в терапевтические, хирургические, неврологические, травматологические отделения.