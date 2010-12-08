Крупное месторождение сланцевого газа поможет снизить зависимость от импорта

Крупное месторождение сланцевого газа обнаружено в Патагонии на юго-западе Аргентины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководство испано-аргентинской компании Repsol YPF.

По предварительным оценкам, доказанные резервы месторождения - более 127 миллиардов кубических метров. Месторождение Лома-де-ла-Лата расположено в провинции Неукен за тысячу километров от Буэнос-Айреса.

"Обнаружение крупного месторождения сланцевого газа поможет Аргентине снизить зависимость от импорта топлива. Для сравнения, доказанные резервы в 4 раза превышают ежегодное потребление газа в Испании", - заявил президент Repsol YPF.

Repsol совместно с бразильской компанией Vale do Rio Doce намерена инвестировать в развитие месторождения и разработку прилегающего региона 5 миллиардов долларов. Уже в ближайшее время отсюда будет поступать для нужд аргентинской экономики не менее 4 миллионов кубометров газа ежедневно. Между тем, с января 2011 года Аргентина на треть увеличивает импорт боливийского природного газа (сейчас она получает около 3 миллионов кубометров в день).

На презентации нового газового месторождения в офисе Repsol YPF в Буэнос-Айресе присутствовала президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер.

Сланцевый газ изменил в последние годы баланс спроса и предложения на "голубое" топливо. Хотя его добыча является более затратной, некоторые страны рассматривают его как альтернативу традиционному природному газу. По данным Международного энергетического агентства, доля нетрадиционных источников газа в балансе его производства к 2030 году достигнет от 14 до 18,5%.