Верховный Суд не смягчил приговор за сожжение женщины живьем

Верховный Суд Украины отказал в смягчении приговора 36-летнему жителю Знаменского района Кировоградской области, который осужден к 15 годам заключения за поджог человека.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

ВСУ оставил в силе приговор Кировоградского апелляционного суда от 28 июля 2010 года. Принимая решение, ВСУ учел личность осужденного, который уже имел четыре судимости за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщал УНИАН, 31 марта этого года осужденный вместе с пострадавшей распивали спиртные напитки в одном из домов Знаменки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью из двухлитровой пластиковой бутылки, и поджег. От ожогового шока женщина умерла.