ФГИУ не наторговал и на 15% от плана

Поступления от приватизации за январь-ноябрь 2010 года составили 936 млн. грн., что составляет 14,7% годового плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИУ).

Согласно сообщению, ФГИУ за январь-ноябрь 2010 года получил также 251,7 млн. грн. дивидендов, что составляет 226% от годового плана. Кроме того, 539,7 млн. грн. составили поступления от аренды – 83% плана на 2010 год.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 1 декабря т.г. заключил с дочерней структурой IBE Trade Corp – компанией Worldwide Chemical Llc – сделку по продаже 40% акций ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот". Цена сделки составила 276,5 млн. грн. (около 35 млн. долл.).

Справка УНИАН. Согласно госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составляет 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом от 8 июля этого года изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.