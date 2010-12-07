Вице-премьер говорит, что с госдолгом катастрофа

Правительство Украины намерено принять меры для сокращения "катастрофических" темпов роста государственного долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО вчера в эфире телеканала ICTV.

«У нас долг вырос за два с половиной года с 12% ВВП до 32%, а если с госгарантиями – до 38%. Это катастрофа просто. Если мы ничего не изменим и не сократим дефицит бюджета путем сокращения расходов или увеличения доходов, то с нами просто работать никто не будет, не захочет прийти с инвестициями, потому что у нас впереди проблемы», – заявил С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что решить финансовые проблемы можно путем сокращения расходов в результате проведения административной реформы, пенсионной реформы, увеличения коммунальных платежей и цен на газ и введения справедливой системы налогообложения.

«Надо сделать такую систему, которая бы позволяла платить всем, пусть не много, пусть пониженные налоги, но чтобы все платили», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря, выступая в Верховной Раде, вице-премьер-министр Украины С.ТИГИПКО сообщил, что, по прогнозам правительства, государственный долг Украины по итогам 2010 года составит 348 млрд. грн., или 32,1% ВВП. При этом он отметил, что долг в таком объеме можно считать некритичным.

Напомним, по прогнозам Международного валютного фонда, госдолг Украины на конец 2010 года составит 40-44% ВВП.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября т.г. составил 405 млрд. 312 млн. 029,98 тыс. грн., или 51 млрд. 230 млн. 096,35 тыс. долл., что на 0,27% больше показателя на конец сентября 2010 года.