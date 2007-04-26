Жовтяк: речь идет о 12000 гектаров земли

Председатель Киевской городской организации Украинской народной партии Евгений ЖОВТЯК убежден, что Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о возобновлении и одновременном освобождении его от должности главы Киевской областной государственной администрации является ничем иным, как демонстрацией абсолютной безграмотности юристов Секретариата Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

При этом Е.ЖОВТЯК не исключает подачи иска о защите чести, достоинства и деловой репутации как реакции на мотивацию его освобождения, указанную в Указе, – якобы нарушение Е.ЖОВТЯКОМ законов Украины.

«Для того, чтобы выполнить решение суда о моем возобновлении на должности главы Киевской облгосадминистрации, необходимо было сначала освободить того, кто был назначен на это место», - так прокомментировал сегодняшний Указ Президента № 358/2007 Е.ЖОВТЯК.

Председатель Киевской городской организации УНП убежден, что этот «Указ демонстрирует абсолютную юридическую безграмотность юристов Секретариата Президента, или сознательное намерение подставить главу государства».

Комментируя приведенные СМИ слова заместителя председателя Секретариата Президента Игоря ПУКШИНА о "неоднократных случаях издания незаконных распоряжений по земельных вопросам, которые были отменены в судебном порядке" как мотив освобождения от должности, Е.ЖОВТЯК сказал, что «очевидно, юристы Секретариата Президента поняли все с точностью до наоборот, и речь идет о работе по возвращению в государственную собственность 12 тысяч гектаров земли, которые были выделены незаконно до моего назначения на должность". "Распоряжениями администрации при мне эти решения были отменены. Ни одно дело в суде областная государственная администрация при моем руководстве не проиграла. Если новое руководство области не отстаивало в суде интересы государства, это уже вопрос к нему", - прибавил Е.ЖОВТЯК.

Он не исключил, что подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поскольку «ни одного решения суда и ни одного документа, доказывающего, что гражданин Е.ЖОВТЯК нарушил законодательство Украины, нет».

"Освобождение Е.ЖОВТЯКА от должности главы Киевской областной администрации после возобновления возможно только при условии совершения им винных действий уже после возобновления, потому что в соответствии с предписаниями ст. 148 Кодекса законов о труде Украины, дисциплинарное взыскание (а именно так следует понимать освобождение за нарушение законов Украины), не может быть наложено позже 6-ти месяцев со дня совершения проступка. Со дня первичного освобождения Е.ЖОВТЯКА от должности прошло 11 месяцев и два дня, без учета времени пребывания его на больничном, что предшествовало предыдущему освобождению от должности", - комментирует правовой аспект "повторного увольнения" адвокат Е.ЖОВТЯКА Сергей БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации и сразу же уволил.

Как отмечается в указе, “в связи с постановлением коллегии судей Судебной палаты по административным делам Верховного суда Украины от 13 марта 2007 года (освобождение истца из публичной службы осуществлено без указания правовых оснований) восстановить ЖОВТЯКА Евгения Дмитриевича в должности председателя Киевской областной государственной администрации”.

В то же время, “с учетом указанного постановления (об обосновании существующих правовых оснований прекращения публичной службы) и руководствуясь пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины “О местных государственных администрациях”, Президент освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской ОГА “за нарушение им законов Украины”.