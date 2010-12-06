Янукович: на очереди пенсионная реформа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает неотложную необходимость как можно скорее начать проведение пенсионной реформы.

Об этом глава государства заявил вчера в интервью телеканалу «Интер».

«На очереди – пенсионная реформа. Нам нужно к ней подходить как можно скорее», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он констатировал, что на сегодня, дефицит Пенсионного фонда составляет около 60 млрд. гривен; численность работающих в Украине – 17 миллионов людей, а количество пенсионеров приближается уже до 15 миллионов.

«Конечная цель любых реформ – это улучшение жизни людей», - подытожил Президент.