Посетитель кафе застрелился из газового пистолета

В городе Никополь Днепропетровской области в одном из кафе с газового пистолета застрелился посетитель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

По данным сотрудников милиции, 3 декабря приблизительно в 21:20 32-летний мужчина в результате неосторожного обращения с пятизарядным газовым револьвером «AGENT 35», калибра 9 мм, осуществил смертельный выстрел себе в область виска.

Револьвер изъят. Тело погибшего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.