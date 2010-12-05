Посетитель кафе застрелился из газового пистолета
16:40, 05 декабря 2010Общество
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Трагедия в Никополе
В городе Никополь Днепропетровской области в одном из кафе с газового пистолета застрелился посетитель.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.
По данным сотрудников милиции, 3 декабря приблизительно в 21:20 32-летний мужчина в результате неосторожного обращения с пятизарядным газовым револьвером «AGENT 35», калибра 9 мм, осуществил смертельный выстрел себе в область виска.
Револьвер изъят. Тело погибшего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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