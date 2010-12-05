Из-за непогоды без электричества остаются 87 населенных пунктов

В Южных областях Украины из-за непогоды без электроснабжения остаются 87 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 часов утра 5 декабря остаются без электроснабжения 87 населенных пунктов (возобновлено – 90 н.п., за сутки – 49 н.п.) в двух областях, а именно: в Херсонской области – 73 н.п. (возобновлено – 53 н.п., за сутки – 25 н.п.) и в Николаевской области – 14 н.п. (возобновлено – 37 н.п., за сутки – 24 н.п.), которые были обесточены в ночь со 2 на 3 декабря в результате сложных погодных условий (дождь, шквалистые порывы ветра) из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач.

К возобновления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.