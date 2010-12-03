СМИ играют ключевую роль в диалоге между обществом и властью

В процессе реформирования страны необходим постоянный конструктивный диалог между всеми слоями гражданского общества и ключевая роль в эффективности этого диалога принадлежит СМИ.

Об этом директор Фонда «Эффективное управление» Наталья ИЗОСИМОВА заявила во время конференции на тему: «Что такое свобода слова?», которая состоялась 2 декабря в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

«Ни одно глубинное преобразование в стране не может быть успешно внедрено без осознанной поддержки общества, полученной в результате конструктивного открытого обсуждения существующих проблем и предлагаемых решений, также как эффективное государственное управление, в принципе, невозможно без информированного электората», - подчеркнула она.

По словам Н.ИЗОСИМОВОЙ, информированное общество помогает правительствам принимать сложные решения, необходимые для экономического роста той или иной страны. Поэтому Украине необходимо создать социальный запрос на качественную информацию и научиться цивилизованно обсуждать самые значимые вопросы.

*** Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе бизнесмена Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Эта организация призвана содействовать достижению общественно-политического консенсуса по основным направлениям реализации программ экономических преобразований.

Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран. В их числе экс-премьер-министр Канады Ким КЭМПБЕЛЛ, бывший президент Национального банка Венгрии Джорджи ШУРАНИ, ректор Эксетерского колледжа Оксфордского университета Фрэнсиз КЕРНКРОСС, управляющий директор группы компаний «Тройка Диалог», (Россия) Евгений ГАВРИЛЕНКОВ, управляющий директор украинского офиса международного инвестиционного банка Morgan Stanley Игорь МИТЮКОВ. Международный консультативный совет участвует в формировании стратегии фонда, помогает выбирать и утверждает проекты, а также представляет организацию в Украине и за рубежом.