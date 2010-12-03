Участника Майдана задержали на 10 суток

Один из районных судов столицы принял решение о продлении до 10 суток срока содержания под стражей задержанного сегодня киевлянина, который 22 ноября во время акции протеста предпринимателей против Налогового кодекса повредил частный автомобиль.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, вчера по подозрению в совершении повреждения автомобиля во время указанной акции протеста работниками милиции был задержан житель Киева 1972 года рождения. Сегодня суд продлил задержанному срок пребывания под стражей до 10 декабря.

Также в столичном главке милиции отметили, что указанное лицо нигде не работает и ранее привлекалось к уголовной ответственности по статье 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас этот мужчина проходит по делу, возбужденному по статье “хулиганство, совершенное группой лиц”.

Как сообщал УНИАН, сегодня столичная милиция сообщила, что в Киеве по подозрению в повреждении 22 ноября двух автомобилей задержан один из участников акции протеста против Налогового кодекса. Как отметили в милиции, сейчас личность этого человека устанавливается и проверяется его причастность к совершению противоправных действий в отношении двух владельцев транспортных средств, которые пытались проехать во время акции протеста по центральным улицам Киева.

В то же время, как стало известно УНИАН от информированных источников, задержанным является гражданин Вагиф МАМЕДОВ.

Ранее во Всеукраинском центре содействия предпринимательской деятельности УНИАН сообщили, что во время сноса палаточного городка работниками милиции был задержан активный участник акции протеста В.МАМЕДОВ (руководитель инициативной группы рынка на бул. Перова, Киев).

“Никаких очевидных оснований для его задержания не было. Он содержится в Шеченковском территориальном отделе милиции г. Киева, который находится по адресу ул. Прорезная, 12”, - утверждают в центре.