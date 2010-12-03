Военный прокурор: за 2 года у Минобороны забрали более 800 га земли

«Лишь 38% земельних участков Минобороны используются на законних основаних», – заявил военный прокурор Центрального региона Украины Николай ГОЛОМША в интервью журналу «Профиль».

Прокурор отметил что, отсутствие государственных актов стало причиной принятие госорганами и местными властями неправомерных решений. «В частности, Гореницкий сельсовет Киево-Святошинского района Киевской области безосновательно изъял 115 га земли у Национального университета обороны Украины. После нашего вмешательства Хозяйственным судом Киева это решение было отменено и земли возвращены Минобороны», - рассказал прокурор.

Всего же на протяжении 2008–2010 годов у оборонного ведомства безосновательно изъято свыше 800 га земли, из которых половина возвращена только после реагирования военных прокуроров Центрального региона Украины.

По оценкам специалистов, оформление государственных актов на земли обороны обойдется бюджету в 50 млн. гривень.