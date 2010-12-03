Херсонская милиция задержала в Киеве мать, убившую новорожденного

Херсонская милиция задержала в Киеве мать, убившую своего новорожденного ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Херсонской области.

26 октября на свалке в Скадовске Херсонской области был найден труп младенца, который, как показала экспертиза, был задушен, предположительно, матерью. Ею оказалась 31-летняя уроженка Сумской области, бездомная проститутка, говорится в сообщении.

Розыску помогла жительница Скадовска, которая обратилась в милицию с сообщением о том, что сдавала квартиру на три дня неизвестной женщине. По ее словам, неизвестная рассказывала, что скоро уедет в Киев.

Оперативники, связавшись с коллегами из Киева, нашли подозреваемую. Как выяснилось, подозреваемая некоторое время путешествовала по стране, занимаясь проституцией даже будучи беременной. Приехав в Скадовск, она самостоятельно родила, после чего задушила ребенка, положила тело в полиэтиленовый пакет и вынесла на свалку. После этого она сразу же уехала в Киев.