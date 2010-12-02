У одесского побережья штормовой ветер сорвал с якоря турецкий теплоход

Штормовой ветер сорвал сегодня с якорной стоянки у приморского села Курортное Белгород-Днестровского района Одесской области турецкий теплоход «Кардан» и снес судно к береговой линии.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Южного регионального управления Госпогранслужбы, сейчас «судно находится в 20 м от береговой линии. Груза на борту нет. Экипаж «Кардана» в составе четырех моряков вынужден был сойти на берег, где его приютили пограничники: предоставили горячую еду, сухое белье и медицинскую помощь».

По данным пограничников, судно «Кардан» (длина корпуса - 36 м, ширина - 4 м), следовавшее по маршруту Стамбул - Одесса, встало на якорь в двух километрах от берега в районе Курортного утром 29 ноября, поскольку возникли перебои в работе двигателя. Отказавшись от предложенной пограничниками помощи, экипаж пытался своими силами наладить работу механизмов и продолжить путь, однако начался шторм, повлекший срыв с якорной стоянки.