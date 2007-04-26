Ющенко почтил память погибших в Чернобыльской аварии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня ночью принял участие в поминальном молебне и церемонии возложения цветов к Мемориальному кургану «Героям Чернобыля».

Мероприятия состоялись в Киеве по случаю 21-й годовщины Чернобыльской аварии, которая отмечается 26 апреля, сообщает официальное Интернет-представительство Президента.

В поминальных мероприятиях также приняли участие секретарь СНБОУ Виталий ГАЙДУК, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, первый заместитель главы Секретариата Александр ШЛАПАК, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, общественные и политические деятели, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, родственники погибших.

После возложения цветов участники мероприятия зажгли свечи у подножия мемориала в память о погибших во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. После этого митрополит Киевский и всей Украины Владимир (САБОДАН) провел поминальный молебен.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания под звук колоколов.

После этого Президент поставил свечу в память о погибших в Храме Входа Господнего в Иерусалим (Чернобыльская церковь).