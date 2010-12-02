Во Львове сегодня торжественно отметят 100-летие дома на Валовой

Во Львове сегодня торжественно будут отмечать 100 лет построения дома на улице Валовой, 11.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, по этому случаю состоится необычный концерт - из балконов дома-каменки, а также угощение львовян и гостей города сладостями и горячим пивом.

Дом на улице Валовой, 11 построен в стиле неоготики, появился на месте разобранных устаревших домов по заказу владельцев участка - Берл и Сабины Финклеров по проекту Артура Шлеена в 1910 году. Своеобразной визиткой дома является ее архитектурный декор работы скульптора Тадеуша Блотницкого – средневековыми рыцарями со щитами, на которых изображен герб Львова (слева) и герб земель Галичины и Волыни (справа).

Справка УНИАН. В разные времена в доме на улице Валовой, 11 действовали торговые, финансовые учреждения и бюро. Среди довоенных жителей были капитан Адам Оттокар, дантист Генрик Аллерганд, доктор Валериан Мадевский, Игнаций Райсс.

В доме действовали частные кабинеты доктора Леопольда Алексанровича и Юзефа Фриша, адвокатское бюро Леона Райха, механическая мастерская «Континент» Юлиана Ломаги, Акционный Галицкий купеческий банк.

В советские времена – парикмахерская, а позже - один из крупнейших комиссионных магазинов Львова и ателье индпошива «Лилея».