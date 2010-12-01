Толстоухов: в правительстве будут кадровые изменения и сокращения

Министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОСТОУХОВ прогнозирует, что в ближайшее время в правительстве состоятся кадровые изменения и сокращения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТОСТОУХОВ сказал на брифинге в Винницком областном совете.

«Будут ли кадровые изменения? Я думаю, что их следует ожидать в связи с административной реформой, которая начнется в ближайшее время», - отметил он.

А.ТОСТОУХОВ не смог указать точные сроки этих изменений, но считает, что они состоятся еще до конца текущего года.

«Я не могу сказать когда, но бюджет следующего года должен учесть в себе элементы административной реформы, то есть сокращение министерств, ведомств, количества государственных служащих. Поэтому это нужно делать до начала нового бюджетного года", - отметил он.

По словам А.ТОЛСТОУХОВА, количество министерств может быть сокращено с 20 до 12 , в зависимости от того, насколько радикальными будут шаги по внедрению админреформы.

Кроме того, А.ТОСТОУХОВ прогнозирует существенное сокращение численности работников Секретариата Кабмина.

«Когда я в четвертый раз пришел работать в правительство, то численность работников Секретариата Кабинета министров была 1252 единицы. На 31 декабря мне поставили четкое задание – 1000 единиц. Но это еще не конец – в связи с тем, что будут изменения в системе органов центральной исполнительной власти, я думаю, что оптимальная численность работников Секретариата правительства будет составлять 750-800 человек", - отметил он.