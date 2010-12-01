Нацбанк хочет запретить валютные кредиты для физлиц?

В Национальном банке Украины склоняются ко мнению, что валютное кредитование – это дополнительные риски для экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ журналистам в среду.

«Нацбанк склоняется к мнению, что валютное кредитование сегодня для нашей экономики – это дополнительные риски, так как нет необходимых инструментов хеджирования для заемщиков», - сказал С.АРБУЗОВ.

По его словам, Нацбанк сегодня разрабатывает соответствующие законодательные нормы по поводу валютного кредитования и ведет соответствующие консультации с международными финансовыми организациями.

По его словам, в законодательном порядке может быть запрещено валютное кредитование для физических лиц и ограничено для юридических лиц, а именно тех, которые не имеют экспортной выручки.

Нацбанк намерен разработать соответствующие рекомендации для коммерческих банков, как работать с такими заемщиками.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 июня 2009 года Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» установила запрет на валютное кредитование для физических лиц на непроизводственные цели. Была установлена норма о выдаче валютных кредитов исключительно в безналичной форме.

НБУ запретил выдавать кредиты в иностранной валюте физическим лицам, в том числе «овердрафт» (кредит, которым может воспользоваться заёмщик, у которого появляется вре́менная потребность в денежных средствах) по карточному счету, до 1 января 2011 года, в связи со вступлением в действие Закона №1533-VI.)