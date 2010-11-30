В КГГА обещают замерзшим киевлянам тепло уже сегодня

Уже сегодня тепло вернется в дома киевлян, а до конца недели город полностью возместит разницу в тарифах на тепло АЭК «Киевэнерго», заявляет заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по его словам, председатель КГГА Александр ПОПОВ “в оперативном порядке провел встречу с руководством НАК «Нафтогаз» Украины. В результате переговоров достигнута договоренность, что уже сегодня будет возобновлены поставки газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В свою очередь, город обязался погасить разницу в тарифах на тепло до конца этой недели”.

А.МАЗУРЧАК добавил, что жителям тех массивов, которые обслуживаются ТЭЦ, будет проведен пересчет оплаты за соответствующие услуги.