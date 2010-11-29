В Донецкой области обрушилась стена школы: погиб человек (фото)

В Докучаевске Донецкой области обрушилась часть стены общеобразовательной школы, в результате чего погиб рабочий строительной бригады, проводившей в здании работы по укреплению фундамента.

Об этом УНИАН сообщила руководитель Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА.

По ее словам, сегодня в 13.40 в оперативно-координационный центр Главного управления МЧС Украины в Донецкой области от оперативного дежурного Волновахского районного отделения МВД поступило сообщение об обвале части стены двухэтажного строения школы в Докучаевске. На тот момент детей в здании не было, проводились работы по укреплению фундамента. Под завал попал один из работников, который был извлечен бойцами МЧС без признаков жизни.

Фото МЧС