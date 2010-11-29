Движение поездов на Святошинско-Броварской линии возобновили

Движение поездов на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена возобновлено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Святошинско-Броварской линии метро во время движения поезда произошло разъединение двух вагонов. Инцидент произошел в 15.44 на перегоне между станциями «Левобережная» и «Гидропарк». Движение поездов было прекращено.