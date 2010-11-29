Движение поездов на Святошинско-Броварской линии возобновили
17:34, 29 ноября 2010Общество
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Произошел инцидент
Движение поездов на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена возобновлено.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня на Святошинско-Броварской линии метро во время движения поезда произошло разъединение двух вагонов. Инцидент произошел в 15.44 на перегоне между станциями «Левобережная» и «Гидропарк». Движение поездов было прекращено.
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