Суд запретил массовые мероприятия в центре Киева

Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых мероприятий в центре столицы с 27 ноября по 3 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в связи с официальным визитом иностранных гостей с 1 по 3 декабря, а также соответствующими обращениями Главного управления МВД Украины в г. Киеве и Управления государственной охраны Украины, для надлежащего осуществления государственной охраны городская власть обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об ограничении проведения массовых мероприятий в центре города.

Своим постановлением суд запретил проведение мирных собраний организациям и гражданам, которые подали соответствующие сообщения об их проведении в КГГА.

Так, запрещено проводить акции общественной организации «Корчеватое – наш дом», группе предпринимателей, председателю Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, директору Центра проблем предпринимательства в период с 27 ноября по 3 декабря в центральной части Киева, а именно: на улицах Банковая, Крещатик, Резницкая, Грушевского, Институтская, Московская, на Михайловской, Европейской и Софийской площадях.