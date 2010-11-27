Задержаны совершившие вооруженное ограбление автозаправки

Сотрудниками уголовного розыска г. Мариуполя задержаны двое мужчин, совершивших 4 сентября текущего года вооруженное ограбление одного из автозаправочных комплексов ТМ «Параллель».

Об этом сообщили в ООО «Параллель-М ЛТД» со ссылкой на начальника службы безопасности компании «Параллель» Александра ГРЕЧУКА.

Как стало известно правоохранителям Мариуполя, тогда 4 сентября (около 3 часов ночи), оставив свой автомобиль за квартал до объекта нападения, два грабителя в масках ворвались в помещение мини-маркета при АЗС, выстрелили в охранника, и, угрожая персоналу оружием, забрали все деньги из кассы, после чего скрылись. Поиски грабителей продолжались больше двух месяцев.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии работников службы безопасности компании «Параллель» задержали подозреваемых в совершении этого преступления, которыми оказались двое местных жителей. Как выяснилось, ранее они уже отбывали наказание за тяжкие преступления: один – за убийство, второй – за разбой.

По информации оперативных органов Мариуполя, задержанным грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Сотрудник охраны АЗК, который был во время нападения ранен злоумышленниками в ногу травматическим пистолетом, после двух сложных операций и длительного курса лечения уже вскоре сможет возобновить работу в компании, сообщил А.ГРЕЧУК.

Он отметил, что после этого происшествия в компании приняли «самые серьезные меры для повышения уровня безопасности на АЗС: на объектах компании существенно усилена милицейская вооруженная охрана, установлено дополнительное специализированное оборудование, проводится активная упреждающая работа с правоохранительными органами, дополнительный инструктаж персонала».