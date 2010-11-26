Более трети украинок готовы сами защищаться от насилия в семье (опрос)
Кто чаще всего становится жертвой
Большинство украинок не знают об организациях, защищающих права женщин.
Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского исследования Института Горшенина.
По данным исследования, большинство украинок (74,5%) считает насилие в семье актуальной проблемой общества. Из них 42,3% ответили «скорее да», а 32,2% - «точно да» на этот вопрос. Не считают данную проблему актуальной 16,4% опрошенных. Из них ответ «скорее нет» выбрали 15,1%, «точно нет» - 1,3% респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 9,1% граждан Украины.
Каждая вторая украинка (50,2%) полагает, что чаще всего жертвой насилия в семье становятся женщины. При этом почти такое же количество опрошенных (45,7%) высказали мнение, что насилию в семье наиболее часто подвергаются дети, а 3,4% предположили, что это – мужчины. Затруднились ответить на данный вопрос – 0,7% респондентов.
Более половины украинок (52,6%) считают крик и оскорбление наиболее распространенными формами дискриминации и насилия в отношении женщин. При этом почти половина респондентов (47,3%) полагает, что в отношении женщин распространено физическое насилие. Далее следуют дискриминация в сфере занятости (22,4%), сексуальное насилие (13,7%), угрозы и шантаж (9,5%). Считают все вышеперечисленные явления распространенными в отношении женщин 9,3% респондентов, ответ «другое» на данный вопрос дали 5,2%, затруднились ответить - 4,3% респондентов.
Большинство украинок (85,4%) не знают о действующих в их городах или районах организациях, которые защищают права женщин. Знают о таких организациях 7,1% опрошенных, а 7,5% - затруднились ответить на данный вопрос.
Как показало исследование, более трети украинских женщин (38,5%) в случае дискриминации, сексуальных домогательств либо домашнего насилия решали бы проблему самостоятельно. Почти такое же количество (35,2%) респондентов сообщили бы о произошедшем в правоохранительные органы, а каждая десятая женщина (11,8%) – по телефону службы доверия. Заявили, что ничего бы не предпринимали в подобном случае, 5,6% опрошенных, а 4,3% затруднились ответить на данный вопрос.
*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Дискриминация и насилие в семье в Украине» с 20 по 22 ноября 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 800 женщин в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,4%.