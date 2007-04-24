Российские пограничники обстреляли украинцев

23 апреля в 17.30 военнослужащими Харьковского пограничного отряда на направлении Наумовка (РФ) – Ветеринарное (Украина) были задержаны 4 автомобиля УАЗ, которые двигались с территории России в Украину. В автомобилях находились 8 граждан Украины – все жители Казачьей Лопани Харьковской области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Дмитрий ГОРКОЛЬЦЕВ, в одном из автомобилей были обнаружены пулевые пробоины, а один из задержанных ранен.

При опросе задержанных стало известно, что они, двигаясь из России в Украину вне пункта пропуска, не выполнили требований российского пограничного наряда остановиться и были обстреляны. Один из автомобилей после выстрелов остановился, остальные, протаранив автомобиль российских стражей порядка, продолжили движение в сторону Украины.

Российская сторона подтвердила информацию о задержании автомобиля и применении оружия.

Раненый гражданин доставлен в Харьков в 4-ю больницу неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья удовлетворительное.

В отношении задержанных лиц проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств правонарушения и привлечению виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством, сообщил Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.