Газпром выкупит у Rosukrenergo газ Нафтогаза и перепродаст в ЕС?

«Газпром» рассчитывает выкупить у Rosukrenergo газ, который, согласно решению суда, вернет «Нафтогаз», по невысокой цене для последующей перепродажи в ЕС, пишет КоммерсантЪ.

По информации издания, Rosukrenergo получит от «Нафтогаза» 11 млн кубометров и продаст их «Газпрому». Цену источник не уточнил, но в январе 11 млрд кубометров газа были оценены в $1,7 млрд, то есть в среднем по $154,5 за 1 тыс. кубометров.

В октябре по контрактам «Газпрома» газ на границе Польши и Германии стоил $306 за 1 тыс. кубометров.

В то же время Rosukrenergo должно вернуть «Нафтогазу» долг в размере $1,7 млрд. «Нафтогаз» настаивает на возврате долга газом по льготной цене. Аналогичной позиции придерживается Минтопэнерго.

Если в результате изъятия 12,1 млрд кубометров газа у Украины возникнет дефицит топлива, «Газпром» готов поставить ей дополнительные объемы. Однако, не по льготной цене, а по ставкам четвертого квартала - $252 за 1 тыс. кубометров, сообщает издание.