УГКЦ осудила уничтожение мемориальной доски Иосифу Слепому в Харькове

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) осудила уничтожение мемориальной доски Патриарху Иосифу Слепому в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, с заявлением в связи с актом вандализма в столице Слобожанщины выступил владыка СТЕПАН (МЕНЁК), экзарх Донецко-Харьковский УГКЦ.

Владыка выражает удивление, кому было нужно разбивать доску на здании бывшей пересылочной харьковской тюрьмы «Тюремный замок», где сейчас размещаются подразделения милиции Ленинского района Харькова, а в 1960-х годах в ней находился «блаженной памяти наш архипастырь и страдалец, восемнадцатилетний узник за веру Патриарх Иосиф Слипой», который отсюда в 1961 году по этапу был отправлен в мордовские лагеря на дальнейшее заключение.

Владыка также удивлен тем фактом, что «не помогло обращение главы УГКЦ Верховного Архиепископа ЛЮБОМИРА (ГУЗАРА) к представителям городской власти Харькова, когда речь шла только о возможности такой акции, то есть демонтаже памятной таблицы, ни верующих УГКЦ и представителей украинской общественности».

«Кому мешает и не дает спокойно спать память о наших украинских мучениках? Живем мы в Украине, где давно уже осуждена сталинско-репрессивная машина, но все-таки есть люди, которые имеют большое влияние на представителей власти и делают все возможное, чтобы эту память стереть. Кто они, эти представители общественной организации «Великая Русь», которые подали просьбу о демонтаже памятной доски и тем самым привели к напряженности в украинском многоэтническом обществе?», - говорится в заявлении владыки СТЕПАНА, размещенном на официальном сайте Донецко-Харьковского экзархата УГКЦ.

«Но почему, - спрашивает владыка, - мы не можем отстоять своих прав в государстве, где мы родились и живем? Это наша земля, это наши мученики. Сколько нужно нас бить, чтобы у нас проснулся инстинкт человека, который является мыслящим существом и имеет право познавать правду и хотеть добра?».

Обращаясь к тем, кто уничтожил доску, владыка СТЕПАН просит их опомниться:

«Сняв доску, вы все равно не сможете стереть память о мучениках. Ведь их имена записаны в Книге Жизни. А где будут записаны ваши имена?».

«Мы будем бороться законным способом, но есть еще и высший суд – Суд Божий. Мы религиозные люди, мы не являемся сторонниками насилия, и в конечном итоге весь суд отдаем в руки справедливого судьи – Бога”, - говорится в заявлении Донецко-Харьковского экзарха УГКЦ.

Справка УНИАН. Мемориальная доска Патриарху Иосифу Слепому была установлена в Харькове в 2005 году во время съезда Мирового конгресса украинцев на здании бывшей пересылочной тюрьмы, которое сейчас принадлежит милиции Ленинского района Харькова. После первого уничтожения в 2008 году доска была восстановлена за средства Союза украинской молодежи и Фонда Гната Хоткевича.

Во второй раз доска разбита 12 ноября 2010 года.