Украинские моряки вернулись из похода на российской подлодке
Министр поблагодарил за стажировку
Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ поблагодарил моряков Черноморского флота РФ за предоставленную украинским подводникам возможность стажироваться на российских подводных лодках.
Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов в Севастополе после посещения «13-го судоремонтного завода ЧФ РФ» и подводной лодки «Запоріжжя», которая здесь ремонтируется, министр сказал, что подготовка экипажа лодки «Запоріжжя» в стояночных условиях, кроме некоторых подразделов, в частности, электромеханической боевой части, носит в известной мере виртуальный характер, а непосредственно подготовка проводится там, где есть действующие механизмы. «И я хотел бы поблагодарить наших побратимов, коллег, моряков Черноморского флота России, которые решили вопрос о стажировке экипажа подводной лодки «Запоріжжя» на подводных лодках ЧФ РФ», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.
Он добавил: «Только буквально в субботу будущий командир корабля, а также командир электромеханической боевой части, другие офицеры (лодки «Запоріжжя») вернулись из похода, где они стажировались на подводной лодке Черноморского флота России («Алроса»).