Каждой десятой украинской семье не хватает денег даже на еду (опрос)
45,8% стали беднее за последние полгода
Практически каждый второй украинец констатирует ухудшение своего материального положения на протяжении последнего полугода.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса “Украинского демократического круга”, переданные УНИАН.
Значительная часть населения (45,8%) констатирует ухудшение своего материального положения за последние полгода. При этом практически такое же количество граждан (46,5%) отметили, что их материальное положение не изменилось. И только 6,8% считают, что их материальное положение улучшилось. Не смогли определиться 0,9%.
На ухудшение материального положения за последние полгода указывают большая часть населения в Западном и Центральном регионах (соответственно, 51% и 54,2%), чем в Южном и Восточном регионах (соответственно, 36,9% и 40,1%). И, наоборот, на улучшение материального положения указывают большая часть населения в Южном и Восточном регионах (соответственно, 9,5% и 8,8%), чем в Западном и Центральном регионах (соответственно, 4,2% и 4,7%).
Результаты опроса свидетельствуют, что каждой десятой украинской семьи (10,5%) не хватает денег даже на еду, а относительному большинству (41,2%), хоть и хватает денег на еду, но покупать одежду или обувь уже сложно. При этом абсолютное большинство населения Украины (96,7%) в той или иной степени волнует рост цен. Не волнует рост цен 3% граждан, а 0,3% опрошенных не смогли определиться.
Относительное большинство граждан (46%) считает, что главным виновником нынешнего стремительного роста цен является как нынешняя, так и предыдущая власть в одинаковой степени. Вместе с тем часть граждан, которые считают главным виновником роста цен нынешнюю власть, является больше, чем тех, кто обвиняет в этом предыдущую власть – соответственно, 21,9% и 16,2%. При этом 11,8% придерживается мысли, что рост цен – это объективное следствие мирового кризиса, а 4,1% не смогли определиться.
“Украинский демократический круг” по заказу Института политики 2-8 ноября 2010 года провел всеукраинский опрос. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с достоверностью 0,95 не превышает ±2,9%.