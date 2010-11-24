Эксперты заявляют, что ФГИ необоснованно занизил стоимость МАУ

Подготовка к продаже 61,6% госпакета ЗАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» проходит в непрозрачных условиях и свидетельствует о возрате практики распродажи госсобственности по нерыночным ценам. Такое мнение высказал УНИАН партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик НАЙМАН, комментируя объявленные Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) условия продажи государственного пакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

«Это адресная продажа, не очень прозрачная, к сожалению, возвращается практика распродажи государственных предприятий по нерыночным, неконкурентным ценам», - заявил он.

По мнению опрошенных УНИАН экспертов, Фонд госимущества необоснованно занизил стоимость госпакета акций «МАУ». Так, аналитик инвестиционной группы «Сократ» Константин МЕСЕЛЕВСКИЙ считает, что «оценка 61,6% акций «МАУ» в 250 млн. грн. отображает оценку Фондом госимущества рыночной капитализации авиакомпании приблизительно в 405 млн. грн...». При этом, очищенные от долгов материальные активы «МАУ» составляют 500 млн. грн., без премии за контроль.

Ряд экспертов также заявили, что при продаже госпакета акций «МАУ» в цену продаваемого пакета необходимо включить стоимость финансовых и нематериальных активов компании, амортизационные отчисления, а также премию за контроль, которая обычно находится в пределах 15-20% от размера капитализации компании.

Комментируя причины нежелания руководства ФГИУ получить максимально возможную сумму от продажи государственного пакета акций «МАУ», Эрик НАЙМАН сказал: «Причин может быть много, и все они непубличные».

Как сообщал УНИАН, 10 ноября т.г. Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации 61,58% государственного пакета акций Совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета составляет 63 млн. 449 тыс. грн.

17 ноября ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщика 61,58% госпакета МАУ для определения рыночной стоимости пакета с целью его дальнейшей продажи. Конкурс состоится 1 декабря.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).