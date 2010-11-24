Водитель БМВ, сбивший женщину с детьми, не пытался повеситься в изоляторе

МВД Украины опровергло сообщения СМИ о том, что футболист Владислав Пискун, задавивший 21 ноября женщину с двумя детьми, пытался совершить самоубийство в следственном изоляторе. По словам сотрудников Центра общественных связей МВД в Севастополе, у задержанного нет претензий к условиям содержания в изоляторе, и никаких суицидальных попыток с его стороны не было.