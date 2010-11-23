Российский бизнесмен нажаловался Януковичу на Джарты

Председатель совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация» Александр ЛЕБЕДЕВ направил президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ открытое обращение, адресованное председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ, в котором обвиняет последнего в безразличии к проблемам крупного бизнеса в регионе.

«Если Вас правильно цитируют крымские СМИ, выдавливание крупнейшего инвестора из Крыма правительством автономии всячески приветствуется: «Свято место пусто не бывает. Если он (Лебедев - УНИАН) ушел, будет другой человек, который будет заниматься подобными вопросами, решением вопросов. Я не вижу проблемы в этом», - говорится в письме к В.ДЖАРТЫ, которое размещено на сайте А.ЛЕБЕДЕВА.

Бизнесмен отметил, что инвестировал в экономику региона более 200 млн. долларов и является самым крупным в регионе иностранным инвестором, при этом «ни цента не репатриировал».

«Сегодня наши объекты в Крыму дают работу 1,5 тысячам человек и являются основным налогоплательщиком в городе с населением в 75 тыс. От их закрытия я лично ничего не потеряю. А вот жители Крыма? Так что, не соблаговолите ли пояснить Вашу мысль насчет «пустого места», которое «свято не бывает» (ничего не перепутал?)», - акцентирует в письме А.ЛЕБЕДЕВ.

Бизнесмен заявил, что трудно представить себе вменяемого инвестора, который, прочитав комментарий В.ДЖАРТЫ по поводу его компании, «захочет принести на полуостров хотя бы одну гривну».

Отмечается также, что аналогичное письмо направлено комиссии Международного валютного фонда, работающей в Киеве.

Справка УНИАН. В ноябре т.г. сотрудники Службы безопасности Украины произвели выемку документов в пансионате «Море» (Алушта), подконтрольном А.ЛЕБЕДЕВ. Пресс-центр СБУ заявил, что выемка производилась в рамках расследования уголовного дела о незаконном решении мэрии Алушты об уменьшении доходной части бюджета города почти на 5 млн. грн.