Милиция задержала студента, который выставил в интернет свои фото ню

В Донецкой области сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Макеевского городского управления милиции выявлен и привлечен к ответственности житель Центрально-Городского района г.Макеевки, который распространил в интернете фотографии с обнаженными частями своего тела.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Макеевского горуправления милиции.

В сообщении отмечается, что указанные фотографии, по заключению экспертизы, имели признаки порнографии и являлись основанием для привлечения к ответственности их автора.

Проведя расследование, оперативники вышли на след распространителя порнографических изображений и недавно задержали подозреваемого - им оказался 20-летний студент. По словам задержанного, такими действиями он хотел самоутвердиться в своих взглядах на сексуальное воспитание молодого поколения, а также искал девушек, способных на непродолжительные интимные отношения.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Макеевского горуправления милиции Александр СИЛАЕВ, данные аморальные деяния студента подпадают под признаки статьи 301 Уголовного кодекса Украины - «ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов». В настоящее время проведены все необходимые следственные действия, изъято оборудование и фото-носители, которые использовались для размещения незаконной информации в сети интернет.

Парень уже признал общественный вред своих деяний и готов нести ответственность в соответствии с законом, заключили в пресс-службе.