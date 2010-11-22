Пассажирский поезд Харьков – Ивано-Франковск врезался в КамАЗ

В Козятинском районе Винницкой области сегодня произошло столкновения КамАЗа и пассажирского поезда «Харьков – Ивано-Франковск».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.

Трагедия произошла днем 22 ноября на переезде «Кордошевка-Голендры», говорится в сообщении.

По предварительной информации, КамАЗ выехал на железнодорожное полотно. Не успевший пересечь пути грузовой автомобиль был протаранен локомотивом пассажирского поезда «Харьков – Ивано-Франковск».

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа ГУ МЧС Украины в Винницкой области. Детали чрезвычайного происшествия выясняются.