Охранники станции Ильичевск-Паромная пытались украсть 630 литров спирта

Сотрудники УМВД Украины на Одесской железной дороге задержали при хищении груза двух охранников грузового парка железнодорожной станции Ильичевск-Паромная.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УВД на Одесской железной дороге, охранники были задержаны с поличным - при сливе этилового спирта марки «Экстра» из вагона-цистерны, который находился вместе с другими вагонами грузового поезда под их же охраной.

«Охранники-расхитители намеревались вывезти из территории станции Ильичевск-Паромная 630 литров спирта, - уточнили в пресс-службе, - однако до прибытия наряда милиции успели наполнить только четыре из 32 канистр, емкостью по 30 литров каждая. Чуть позже был задержан и третий соучастник преступной группы».

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст.185 УК Украины, ведется следствие.